Leonardo DiCaprio di nuovo fidanzato. I tabloid inglesi ne sono altamente sicuri. E sanno già anche il nome della fortunata. Si tratterebbe di Maria Beregova, una modella ucraina che risiede a Londra. Il DailyMail ha pubblicato alcune foto scattate a Saint Tropez due mesi fa in cui l’attore è ritratto assieme alla modella. DiCaprio ha da poco terminato il rapporto durato 4 anni con Camila Morrone. Lui l’ha lasciata definitivamente proprio nei giorni in cui lei stava per spegnere 25 candeline. La Beregova ha 22 anni è di nazionalità ucraina ma è cresciuta in Svizzera studiando in un collegio privato. Attualmente vive a Londra dove sta studiando per rilevare l’azienda farmaceutica di famiglia. Prima di incontrare DiCaprio, la modella era single, in quanto fresca di divorzio dall’ex Ahmed Masoud Abdelhafid, un 30enne imprenditore libico proprietario di un grosso impero immobiliare con sede a Monaco e con legami familiari vicino al defunto colonnello Gheddafi.