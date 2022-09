È morta durante il suo primo lancio in solitaria, al termine del corso di paracadutismo a cui si era iscritta: qualcosa è andato storto durante la discesa, il paracadute non si è aperto e lei si è schiantata al suolo. Il mondo dei social piange Tanya Pardazi, tiktoker canadese scomparsa a 21 anni in seguito ad un drammatico incidente ad alta quota. La giovane stava per completare il corso Skydive Toronto a Innisfil, in Ontario: secondo quanto riportano i media canadesi, Tanya “avrebbe aperto troppo tardi il paracadute durante la discesa”.

Skydive Toronto ha fatto sapere “Tanya Pardazi aveva rilasciato un paracadute principale a rotazione rapida a bassa quota, senza il tempo o l’altitudine necessari per il gonfiaggio del paracadute di riserva”. L’impatto al suolo è stato violento: la 21enne è stata subito soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale ma è deceduta poco dopo per i gravi traumi riportati. Solo il 22 agosto scorso aveva pubblicato il suo ultimo video su TikTok, dove era seguita da oltre 100mila follower.