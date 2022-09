Leonardo DiCaprio è tornato single. A riportare la notizia della rottura con la fidanzata Camila Morrone, da poco 25enne, è il magazine People. La crisi di coppia, iniziata lo scorso giugno, sarebbe deteriorata fino all’incrinarsi definitivo del rapporto. I due, in una relazione da cinque anni, non hanno confermato, né smentito l’indiscrezione. Se fosse vero, però, sarebbe l’ennesima compagna (di una lunga lista) che la stella di Hollywood lascia prima del 26esimo anno di età. Alcune delle precedenti fidanzate? Bar Refaeli, Nina Agdal, Kelly Rohrbach ed Erin Heatherton, fino alla storica morosa Gisele Bündchen, con cui l’attore ha avuto una storia di sei anni.

Mere coincidenze? Forse. Ma sul web circola da tempo una teoria secondo la quale DiCaprio desideri solo fidanzate under25, come dimostrato dalla recente rottura. Su Twitter, in particolare, numerosi utenti hanno ironizzato sulla questione: “Mica ho capito, le fidanzate a na certa sono troppo vecchie?” – scrive qualcuno – “In questo mondo di incertezze Leonardo DiCaprio è una conferma e per questo gliene solo grata”; “Non ditemi la vostra età, ditemi quanto vi manca ad essere lasciate da DiCaprio”, aggiungono altri.