Cancellati, esclusi dal testamento. Se mai dovesse essere confermata, la voce che circola a corte da qualche settimana rischia di diventare una notizia clamorosa: stando ad alcuni insider reali, Elisabetta II avrebbe depennato dalle sue ultime volontà il nipote Harry d’Inghilterra e la moglie Meghan Markle. Per ora siamo nel campo delle pure indiscrezioni, ma sia Star e che International Business Times riportano rumors pressoché identici sull’inaspettata decisione della Sovrana, la quale avrebbe da poco aggiornato il suo testamento, proprio mentre i medici le consigliavano di non effettuare altri spostamenti per non compromettere le sue già precarie condizioni di salute.

La Regina si trova a Balmoral, dove ha trascorso l’estate e dove resterà ancora per qualche settimana, tanto che potrebbe ricevere nella sua tenuta in Scozia il nuovo primo ministro, la cui nomina è prevista per il 6 settembre. Niente ritorno nei suoi uffici a Buckingham Palace, insomma, e nemmeno al castello di Windsor, dove ha traslocato ormai in pianta stabile, e da dove sono partite le ultime voci sul testamento. Fuori da ogni linea di successione ci sarebbero dunque i Duchi di Sussex ma anche i due figli, Archie e Lilibet, segno che le tensioni innescate dalla “fuga” americana di Harry e Meghan – e le conseguenti polemiche a grappolo che si autoalimentano da due anni – sono tutt’altro che sopite. Andrebbe invece decisamente meglio a Kate Middleton, e pure a sua figlia, la principessa Charlotte, cui la Sovrana avrebbe già donato alcuni importanti gioielli e gemme preziose della sua collezione personale.

Ma la divisione dei beni sarà molto più articolata di come viene raccontata dai tabloid in questi giorni: si stima che la Regina Elisabetta II abbia una fortuna personale di 365 milioni di sterline (435 milioni di euro), cui vanno aggiunte alcune proprietà personali come le tenute di Balmoral e Sandringham, gli 83,4 milioni di euro ereditati dalla madre morta nel 2002 e quelli lasciati in successione dal principe Filippo, stimati tra i 23 e i 35 milioni di euro. Come se non bastasse, a inizio estate il Guardian ha rivelato che nei trentatré testamenti di diversi membri della Royal Family custoditi dall’Alta corte inglese, ci sarebbe un tesoretto di altri 200 milioni di euro. In che modo la Regina abbia deciso di dividere questa immensa torta, che comprende anche beni immobili, collezioni di opere d’arte e di auto d’epoca, è impossibile dirlo: i dettagli del testamento, dal quale avrebbe escluso Harry e Meghan, non verranno resi pubblici se non novant’anni dopo la sua morte.