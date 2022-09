La sesta edizione di Power Hits Estate di RTL 102.5, dedicata alle canzoni dell’estate, ha visto il trionfo di “La Dolce Vita” con Fedez Tananai e Mara Sattei. Il brano non è stato incoronato solo il tormentone di questa estate ma ha anche ricevuto un altro premio Fimi come singolo italiano più venduto nel periodo tra il 20 giugno e il 26 agosto 2022, su dati GFK-Fimi. Oltre ai già annunciati Eros Ramazzotti e Biagio Antonacci, sul palco dell’Arena di Verona è apparso a sorpresa Ultimo che ha vinto il premio Power Hits Platino per i 600mila biglietti venduti per il più giovane artista italiano ad esibirsi negli stadi.

Gli altri Premi consegnati sono quello SIAE a Dargen D’Amico per “Dove Si Balla”, il brano più suonato in tutti gli eventi musicali in Italia dal 20 giugno al 26 agosto 2022, Premio PMI a Darin che con “Superstar” è risultato essere singolo indipendente più suonato dalle radio nel periodo 20 giugno – 26 agosto 2022, infine “Premio Power Hits Top Album a Blanco per “Blu Celeste”, disco più venduto nel periodo dal 28 agosto 2021 al 26 agosto 2022, dati GFK-Fimi.

Momento di imbarazzo sul palco tra i due ex fidanzati Paola Di Benedetto e Rkomi. Al termine dell’esibizione dell’artista è stata lanciata la prossima edizione di “X Factor”, al via dal 15 settembre, che vede proprio Rkomi nuovo giudice del talent. La Di Benedetto ha elogiato Rkomi e poi gli ha promesso: “Magari ti vengo a trovare” con una pacca sulla spalla tra lo sconcerto generale. La Di Benedetto, infatti, curerà nella fase Live la diretta radiofonica per RTL 102.5, radio partner ufficiale del talent di Sky Uno. I due, stando alle loro dichiarazioni, non sembrano essersi lasciati bene. A Il Corriere della Sera qualche giorno fa alla domanda di un presunto flirt tra la Di Benedetto stessa e Blanco, Rkomi ha risposto: “Di Blanco e Paola non so nulla… Il gossip non mi scoccia più di tanto, semmai ti fa capire se certe relazioni sono importanti o meno, ti fa riflettere se ne vale la pena o meno essere fotografato con una donna oppure no”. La diretta interessata aveva risposto sui social con una frecciatina, poche ma eloquenti parole: “Oggi terrò a me caro un vecchio detto che recita: là dove parla l’ignoranza, l’intelligenza sorride in silenzio”. Ieri sera la conduttrice ha voluto chiudere diplomaticamente la questione con un atteggiamento professionale e conciliante.

Il vincitore del Power Hits Estate è stato decretato attraverso una classifica delle prime 50 canzoni suonate alla radio in collaborazione con EarOne e il voto degli ascoltatori che hanno potuto esprimere la propria preferenza sul sito della radio e su RTL 102.5 Play. La classifica è stata disponibile dal 20 giugno fino al 26 agosto. Dal punto di vista tecnico l’edizione di quest’anno è stato lo show più riuscito. Il produttore esecutivo, Fabio Marcantelli, ha spiegato di aver introdotto “una nuova tecnologia, composta da due chilometri e mezzo di luci intelligenti che sono state posizionate su tutti i gradoni del retropalco. Un modo innovativo di interpretare la scenografia, senza l’utilizzo di grafica ma con la creazione di effetti luce in real time”. Un escamotage più che riuscito. A differenza dello scorso anno lo show – che è durato tre ore circa – ha avuto un ritmo sostenuto, senza fronzoli. Questo grazie all’impronta radiofonica e non televisiva della scaletta e ai conduttori Paola Di Benedetto e Matteo Campese. Ancora acerbo per la poca esperienza il figlio d’arte Jody Cecchetto. Quest’ultimo è stato abbracciato dal padre Claudio, presente tra il pubblico, che ha sentenziato come il Power Hits Estate sia ufficialmente il nuovo Festivalbar.