Negli anni ’90 il pubblico l’ha conosciuta per la sua anima rock che le ha permesso di inanellare un successo discografico dopo l’altro, oggi quella ragazza ha lasciato il posto a una versione diversa di Irene Grandi. La cantante, 53 anni, è diventata istruttrice di yoga. Tutto è iniziato nel 2010, durante una profonda crisi personale. “Mi ero accorta che tutto quello per il quale avevo lavorato non mi dava più soddisfazione. I miei punti di riferimento erano volati via. In crisi, disperata, stanchissima decisi di partire da sola, per Bali. Scoprii un altro mondo, legato alla spiritualità. È stata una purificazione generale. Sono tornata in forma smagliante […]”. Intervistata dal Corriere della Sera l’artista, che fa ancora musica ma abbraccia progetti più blues rispetto al passato, spiega: “Sono diventata un’istruttrice di yoga. Non ho una classe, ma durante il lockdown ho dato lezioni online ai fan. Dopo la musica è la mia seconda passione, mi riempie la vita. Chissà, quando diventerò più anziana diventerà la prima… perché a un certo punto bisogna avere il coraggio di venire via. Pratico uno yoga non particolarmente acrobatico, è meditativo, legato al respiro. Porto sempre un tappetino con me e prima di un concerto o dopo un lungo viaggio faccio esercizi di pranayama. Spesso scelgo vacanze yogiche, cambio stile di vita: mi alzo e vado a letto presto”.