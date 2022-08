È morta improvvisamente all’età di 32 anni la modella e attrice sudafricana Charlbi Dean. Lo riferisce Deadline spiegando che la star di “Triangle of Sadness” si è spenta a New York a causa di un malore. Oltre a recitare nel film di Ruben Östlund, vincitore della Palma d’Oro a Cannes al fianco di Harris Dickinson e Woody Harrelson, Dean è apparsa in produzioni come “Spud’’, “Death Race 3: Inferno”, ”Blood in the Water” e “Don’t sleep”. L’attrice era nata a Cape Town il 5 febbraio del 1990 e aveva debuttato al cinema nel 2010 in “Spud“. “Triangle of Sadness” sarà proiettato al Toronto Film Festival del 2022 e al New York Film Festival del 2022 e uscirà nelle sale ad ottobre.