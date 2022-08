Era a una festa con gli amici quando ha inalato protossido d’azoto, che tutti conoscono come “gas esilarante” e si è sentita male. Kayleigh Burns, sedicenne Leamington Spa, nella contea del Warwickshire, è stata portata subito in ospedale ma per lei non c’è stato niente da fare. La giovane era asmatica. Clare Baker, la sorella della giovane, ha ricevuto un messaggio da un ragazzo presente alla festa e, presa dal panico, ha cominciato a telefonare agli ospedali di zona, visto che non sapeva in quale struttura fosse andato il mezzo di soccorso. Nulla da fare: la polizia è arrivata a casa prima che Clare riuscisse a sapere qualcosa e ha comunicato la morte di Kayleigh. La storia la racconta il Daily Mail al quale Clare ha dichiaro di avere con la sorella un rapporto splendido: “Il legame che avevamo, non riesco nemmeno a descriverlo. Kayleigh è cresciuta e ha avuto una buona infanzia con una famiglia che l’ha sempre amata. Crescendo purtroppo ha cominciato a frequentare le persone sbagliate. Era interessata al trucco e alla moda e voleva viaggiare per il mondo. Voleva fare la hostess ma la sua vita le è stata portata via“.