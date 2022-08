Si dice che cani e padroni si assomiglino. Qualche volta per tratti fisici, altre volte anche per caratteristiche personali. E qualcosa di vero ci sarebbe. Quando il padrone sceglie il proprio amico a 4 zampe lo fa sulla base di un rapporto empatico difficile da spiegare. Stando a un veterinario americano, di nome Adam Christman, la razza del cane può dire molto della personalità del suo padrone. Ne parla in un video su TikTok: “Se hai il Golden Retriever probabilmente sei molto amichevole e sei la persona che se lascia una festa, si dice – ‘Dove è andata?’ e non ‘Grazie a dio se ne è andata’”. Il proprietario del Carlino invece ha un grande senso dell’umorismo, mentre se si parla di un Pastore Tedesco allora si è molto affidabili e protettivi. Se hai un Husky o un Alaskan Malamute, secondo Adam, “ami la vita all’aria aperta e sei atletico, ma il dramma tende a seguirti”. Che dire del Pit Bull? “Potresti avere un guscio duro all’esterno, ma indovina un po’? Sei così tenero all’interno… I tuoi amici probabilmente ti definiscono come la persona più dolce e gentile che conoscano, ma anche un idiota!”.