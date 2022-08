Era giugno scorso quando Benjamin Mascolo (ex del duo musicale Benji & Fede) e Bella Thorne annunciavano di essersi lasciati, appena 12 mesi dopo l’annuncio delle nozze. Adesso il cuore di lei è tornato a battere per un altro uomo. Come riportato dal Daily Mail, infatti, l’attrice e ballerina statunitense è stata paparazzata in compagnia di Mark Emms, produttore cinematografico e musicale. Domenica 28 agosto Bella e Mark (accompagnati dalla madre di lei, Tamara, e il suo compagno) si trovavano in vacanza a Mykonos. Poi in barca, in un altro scatto che circola sul web, ecco il gesto che non lascia spazio a dubbi. Prima lei lo accarezza da dietro, poi si avvicinano e si scambiano un bacio. Così l’ex stella di Disney Channel, oggi 25 anni, ha ritrovato l’amore e sembra fare sul serio, vista la vacanza di famiglia insieme a lui.

Come avrà reagito Benjamin? Difficile a dirsi, dal momento che non ha commentato la notizia (almeno per il momento). Ad ogni modo può darsi che faccia trapelare qualcosa nelle prossime ore. Il cantante 29enne, infatti, in passato ha affidato ai social riflessioni anche private e personali. Come quando qualche mese fa aveva commentato la dolorosa separazione da Bella. Mentre lei era sembrata a molti quasi cinica (“Ho rotto con Ben per le mie ragioni, per piacere smettetela di chiedere”), lui invece si era lasciato andare ad un lungo messaggio: “[..] Attraverso di lei ho capito cosa vuol dire ‘amore incondizionato‘ – aveva scritto Benjamin su Instagram, dov’è seguito da 1.8mln di persone -. Attraverso i suoi occhi ho imparato ad amare me stesso, a sentirmi bello, accettato accettando me stesso. Auguro solo il meglio a questa persona e ci sarò sempre per lei”.