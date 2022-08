Tutti lo conoscono per il ruolo di Jacob Black nella saga di Twilight, ma finora nessuno sapeva quanto quella parte sia costata a Taylor Lautner. Un notevole sforzo fisico a giudicare dalle parole dell’attore, che intervistato dal programma di cucina Deglazed ha svelato alcuni retroscena. Per interpretare la parte di Jacob l’attore doveva sfoggiare un fisico importante, e per questo motivo ha dovuto seguire una dieta molto precisa e sicuramente non facile: “Nel primo film avevo 16 anni e pesavo circa 60 chili. Per mantenere il ruolo di Jacob in New Moon e nei successivi film ho dovuto aggiungere 15 chili di massa muscolare. Ho seguito una dieta che è stato un vero e proprio incubo: ho mangiato patate dolci crude, hamburger e polpette di tacchino e frullati proteici che praticamente erano fango”. Non solo: ogni giorno doveva assumere almeno 5mila calorie, “è stata dura” ha ammesso Lautner, che dopo il successo di Twilight non è riuscito ad ottenere altri ruoli di prestigio in pellicole hollywoodiane.