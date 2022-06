Il 20 marzo 2021 con un post su Instagram annunciavano le future nozze. “Ha detto sì”, scriveva Benjamin Mascolo a didascalia della foto. Oggi, dopo poco più di anno, quell’idillio d’amore sembra arrivato al capolinea. Benji di Benji&Fede e Bella Thorne si sono lasciati. La notizia è stata diffusa inizialmente da People e poi confermata dallo stesso cantante con un lungo post sui social. Alle toccanti parole di lui ha fatto seguito il commento di lei, decisamente più “freddo” secondo i fan. L’attrice ha prima postato una storia di lei a letto, con la scritta “mi sono svegliata sola”. Poi, dopo le polemiche, ha cancellato la foto, pubblicando un’altra storia in cui chiede rispetto: “Ho rotto con Ben per le mie ragioni, per piacere smettetela di chiedere”.

Ben più lungo e articolato, invece, il commento di lui. “Poco più di 3 anni fa ho incontrato l’essere umano più straordinario di tutti. Quel giorno la mia vita è cambiata per sempre e sono grato per ogni singolo momento che abbiamo condiviso insieme da allora. È stata un’esperienza davvero meravigliosa crescere con lei”, ha scritto l’artista. “Attraverso di lei ho capito cosa vuol dire ‘amore incondizionato'”, ha proseguito, ricordando le prime parole che l’attrice gli ha detto al primo appuntamento. “Sei bello”, gli disse Bella Thorne. “No, non lo sono”, rispose lui. “Se non accetti i miei complimenti non funzionerà mai tra di noi”, rispose ancora lei. “Attraverso i suoi occhi ho imparato ad amare me stesso – si legge ancora nella nota pubblicata su Instagram – a sentirmi bello, accettato accettando me stesso”.

“Solo Dio sa quanti cuori ho spezzato e quante persone ho ferito seguendo il mio ego”, scrive ancora, sottolineando di essere pronto per un “nuovo capitolo della mia vita”. “Auguro solo il meglio a questa persona e ci sarò sempre per lei”, conclude.