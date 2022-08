Jessica Alves, precedentemente nota come Rodrigo Alves “Ken umano”, ora è diventata una Barbie. Dopo 90 interventi di chirurgia estetica ha raggiunto l’immagine desiderata. Ne ha parlato nel programma tv This Morning rivelando di aver speso 1 milione di sterline per ottenere questo risultato, e ora sogna un figlio. “Si capisce che assomiglio a Barbie, ma nella mia vita precedente sono stata soprannominata il Ken umano per 10 anni e ho vissuto con quel soprannome”.

Jessica però non è ancora felice al 100%: “Mi sento felice al 95%, penso di avere un bell’aspetto. Mi sento bene e quando mi sveglio mi guardo allo specchio e dico grazie a Dio ogni mattina, grazie alla mia famiglia”. Ci sarebbe ancora qualcosa da cambiare in lei, e si tratta del naso, ma di tornare sotto i ferri non se ne parla: “Ho avuto problemi, se lo toccano ora morirà […] È evidente che il mio naso è rovinato. Ho subito più di dieci interventi di chirurgia plastica al naso, ho avuto problemi. È stato impossibile trovare un chirurgo in tutto il mondo che potesse davvero sistemare il mio naso” ha raccontato. Qualora adesso lo facesse toccare con un bisturi rischierebbe di perderlo una volta per tutte: “Dicono che se mi toccano il naso, questo diventerà nero, morirà e collasserà“.