Jennifer Lopez ha pubblicato sui social la prima foto delle sue nozze (bis) in Georgia con Ben Affleck: un primo piano con il volto coperto dal velo da sposa, in cui si intravede l’abito bianco Ralph Lauren appositamente disegnato per lei. Uno scatto con in quale la popstar ha voluto attrarre i fan più curiosi: “La prima sbirciatina al mio matrimonio, guarda su OnTheJLo.com”, ha scritto JLo a corredo dell’immagine. Sul suo sito sono disponibili, poi, le altre foto del matrimonio. Il mese scorso, a seguito del primo ‘si’, Lopez aveva condiviso, attraverso la propria newsletter, alcuni scatti delle nozze segrete a Las Vegas: “Ce l’abbiamo fatta. L’amore è bello. L’amore è gentile. E si scopre che l’amore è paziente. Vent’anni di pazienza”.

Il primo matrimonio, in Nevada, era stato molto intimo. Entrambi vestite di bianco, – lui con “una giacca presa direttamente dal suo armadio”, lei in abito lungo con velo. Le due star si sono segretamente sposate, sabato 16 luglio, nella Little White Chapel di Las Vegas: alla cerimonia hanno partecipato pochissime persone, tra le quali Emme, la figlia quattordicenne di Lopez, il suo parrucchiere Chris Appleton e uno dei tre figli di Affleck. Le seconde nozze, invece, hanno rispettato i canoni del fastoso stile hollywoodiano. I festeggiamenti, nella tenuta di Affleck a Riceboro, in Georgia, sono durati tre giorni e costati 25 milioni di dollari. “C’è stata una festa pre-matrimoniale, una cerimonia e un sacco di divertimento”, ha raccontato una fonte a People. Ben e Jennifer si sono promessi eterno amore davanti a 250 ospiti, in bianco come loro: tra questi i figli della popstar, i gemelli 14enni Emme e Max, (nati dal suo terzo matrimonio con Marc Anthony, finito nel 2011) e i tre dell’attore, Violet, Serafina e Samuel, concepiti insieme a Jennifer Garner (i due hanno posto fine alla loro storia nel 2018). Tra le foto condivise dal Daily Mail si vedono i figli degli sposi seguirli lungo la navata allestita in giardino, mentre due di loro sorreggono il lungo velo di JLo. Nel giorno del ‘si’, alcuni droni ed elicotteri, violando la no-fly zone imposta dalle autorità, hanno regalato ai fan qualche foto confusa e sgranata della cerimonia. Adesso, JLo ha incuriosito tutti, pubblicando uno scatto che lascia presagire di poter sfogliare l’album delle nozze.