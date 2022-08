Storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone? I rumors erano esplosi dopo che i due erano stati scoperti, in Sardegna, mentre si scambiavano affettuose effusioni: sarebbero stati visti baciarsi in un noto locale di Porto Cervo. Sembrerebbe, secondo i più recenti pettegolezzi, che la cantante e il pilota abbiano trascorso l’estate insieme. La coppia, infatti, è stata beccata in Puglia con un gruppo di vip, tra cui Diletta Leotta e il fotografo Giampaolo Sgura. In questa occasione, i due hanno anche pubblicato sui social degli scatti insieme, sebbene in compagnia degli amici.

Quasi terminate le vacanze, non paiono intenzionati a separarsi. Elodie è stata, infatti, paparazzata a Lugano insieme all’atleta, che ha residenza in Svizzera da diversi anni. Le immagini sono state segnalate alla ‘regina del gossip’, Deianira Marzano, la quale non ha perso tempo a pubblicarle su Instagram: un paio di scatti li ritraggono camminare fianco a fianco per le strade della città, a riprova del fatto che forse non si tratta di un semplice flirt estivo. La sintonia tra i due è palpabile e, già nel passato, Iannone era stato visto per le strade di Lugano insieme alle ex storiche Giulia De Lellis e Belén Rodriguez.