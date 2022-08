Prosegue la frequentazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, a giudicare dalle nuove foto pubblicate da Chi nel numero in edicola mercoledì 24 agosto. Mentre Ilary Blasi trascorre le vacanze con i familiari (tra le tappe delle ultime settimane ricordiamo il relax sulle Dolomiti con le sorelle e il Ferragosto nel paese dei nonni), Totti si divide tra Roma e Sabaudia e continua a vedere Noemi. I paparazzi lo hanno sorpreso a San Felice Circeo, dove si sarebbe fatto accompagnare da un amico, entrare nel complesso immobiliare dove c’è la villa affittata da Noemi per le vacanze. In un’altra foto si vede la Bocchi parcheggiare l’auto proprio davanti allo stesso civico. Il che, allora, non sarebbe solo una coincidenza.