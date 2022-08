Il mondo dello spettacolo piange Gino Cogliandro. Celebre per aver fatto parte dei Trettrè (trio comico di successo negli anni ’80-’90) insieme a Edoardo Romano e Mirko Setaro, l’attore si è spento all’età di 72 anni. Ad annunciarlo, sul suo profilo social, il conduttore radiofonico Gianni Simioli: “È morto Gino Cogliandro dei Trettrè. Quanto mi e ci dispiace? Tanto, tantissimo. Ripeto: ‘A me, me pare ‘na strunz**a’. E ascolto a volume altissimo: ‘Beach on the beach’ (sigla de ‘Il TG delle vacanze’, in onda nelle estati del 1991 e 1992, ndr). Abbraccio la famiglia, chi gli ha voluto bene, Edoardo e Mirko”.

Cogliandro entrò a far parte dei Trettrè nel 1978, sostituendo Beppe Vessicchio, sempre più indirizzato verso la carriera musicale. Il trio conobbe ben presto la fama, divenne protagonista nel varietà Drive In e fu spalla di Paolo Villaggio in Un fantastico tragico venerdì e Che piacere averti qui. Su Canale 5, poi, i Trettrè andarono in onda con I-taliani, sitcom creata da Mirko Setaro, Cabaret per una notte e Trisitors, parodia della serie tv Visitors. Al cinema, invece, recitarono in Fast Food (1986) e, nel 1991, parteciparono al video della canzone ‘O scarrafone di Pino Daniele.