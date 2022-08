In quella che è ormai la saga dell’estate 2022, ovvero l’addio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. L’ultimo offre però un punto di vista davvero inedito su quel che sarebbe accaduto. Per comprendere i motivi dietro la rottura si dovrebbe tornare indietro di un anno esatto. Stando a quel che scrive il Corriere, infatti, in questo stesso periodo ma del 2021 Totti avrebbe scoperto “che tra Ilary e Cristiano Iovino, ipertatuato e muscoloso personal trainer e influencer […] non ci sarebbe stata solo un’amicizia. Piuttosto un flirt o qualcosa d’altro”. Si parla di messaggi trovati sul telefono di lei “abbastanza eloquenti” scambiati appunto con Iovino. Episodio che avrebbe fatto proprio da spartiacque nell’intera vicenda. Prosegue il Corriere: “Quello in cui il Capitano prende coscienza. Capisce tante cose. E ripensa a tutto quel tempo in cui, per due edizioni consecutive dell’Isola (2021 e 2022) e per lo sfortunato show Star in the Star, sua moglie passava a Milano almeno quindici giorni al mese, mentre lui, da solo, a casa, faceva il papà tuttofare per Cristian, Chanel e Isabel […] Totti si sarebbe sentito ingannato. Cercando, chiedendo, avrebbe trovato conferme. Soltanto allora, deluso, si sarebbe guardato intorno. E nella sua vita, non prima, è poi comparsa Noemi Bocchi. I tempi esatti sarebbero questi”. Tornando ai giorni nostri, la Blasi dopo la vacanza sulle Dolomiti si è diretta a Frontone, paesino delle Marche e residenza dei nonni. Un ferragosto accanto all’amata nonna Marcella per la showgirl, che in questo frangente difficile della sua vita si rifugia tra le braccia di chi sarà sempre pronto a offrirle amore incondizionato. Insieme a lei in questi giorni di festa anche la sorella Melory.