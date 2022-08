Anche se momentaneamente separati per motivi professionali, Giorgia Soleri e Damiano David non perdono occasione per ribadire quanto sia forte il sentimento che li lega. Il cantante è in Giappone per alcuni concerti con la sua band, i Maneskin, mentre la Soleri è rimasta in Italia. Sui social l’influencer posta alcuni scatti che la ritraggono con il fidanzato, e a corredo delle foto scrive una romantica dedica per la sua dolce metà: “Se dovessi descrivere l’amore sarebbe il modo in cui ridiamo insieme”. Pronta la risposta del cantante, che commenta: “Me manchi molto”. In Giappone, inoltre, Damiano si è regalato un nuovo tatuaggio: un dragone che corre lungo tutto il fianco.

