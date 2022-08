Tra passeggiate spaziali e attività di monitoraggio e manutenzione, Samantha Cristoforetti trova anche il tempo per degli scatti mozzafiato. L’astronauta, giunta sulla Stazione Spaziale Internazionale per la missione Minerva dallo scorso 27 aprile, ha condiviso su Twitter delle immagini che hanno attirato l’attenzione di molti utenti. A corredo una descrizione esplicativa: “L’aurora più bella che abbia mai visto in oltre 300 giorni nello spazio”. La recente e intensa attività del sole – ha inoltre spiegato AstroSamantha – ha creato le condizioni per uno spettacolo color verde brillante, sfumato, poi, in un rosso scuro. Il viaggio di Cristoforetti dovrebbe durare cinque mesi e, tra un collegamento con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e le ordinarie attività quotidiane, l’incantevole aurora australe (che a differenza di quella boreale si sviluppa intorno al Polo Sud e avvolge l’Antartide) le ha regalato un ricordo indimenticabile.

The Sun has been really active lately. Last week we saw the most stunning auroras I have ever experienced in over 300 days in space! #auroraaustralis #MissionMinerva pic.twitter.com/r9hzZSoMNp

— Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) August 21, 2022