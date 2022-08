Sì, lo voglio. Vogliamo saperne tutti di più. Non stiamo parlando di un matrimonio qualsiasi, ma di un’unione avvenuta all’interno del programma televisivo “Matrimonio a prima vista 9”. Il format prevede che due persone, dopo aver effettuato test e incontri relativi all’affinità, possano conoscersi direttamente il giorno del matrimonio. Tra loro in questa edizione visibile su Discovery+ troviamo anche la coppia formata da Lucas e Carolina. E fin qui, direte voi, niente di strano. Tutto si complica quando la piattaforma di streaming decide di rendere pubbliche alcune registrazioni audio aventi come protagonista una conversazione tra i due ignari di essere registrati in quel momento. E, come se non bastasse, i due stavano proprio tentando di trovare un accordo per sfruttare la visibilità data dalla trasmissione dopo la messa in onda. Lucas è un curatore d’arte mentre Carolina è una barista: nel loro percorso sono giunti al momento della convivenza a casa di lui. Ed è proprio qui che in presenza delle telecamere della troupe arrivate per documentare la seconda fase dello show è avvenuto il fattaccio.

Alla regia arrivano le prime registrazioni dei due, appartati: “Io ho un piccolo problema. Da quando mi hai detto che il tuo scopo è quella cosa… da quando mi hai detto che il tuo scopo è la visibilità… Di metterci d’accordo perché tu ne devi uscire bene…”, sbotta Carolina. E prosegue: “Io sono… Eh ti ho capito. Però io piuttosto esco come una st**nza capito? Nel senso che non riesco proprio a fingere o ad accordarci per qualcosa, cioè io non ce la posso fare”. Non si fa attendere la replica da parte di Lucas: “Tu devi essere te stessa e basta. Siediti qua. Noi ci siamo visti al locale e tu mi hai detto: “Guarda Lucas, non mi è scattata. Se tu lo capisci io mi sciolgo, sono più carina. Se tu invece no sono più str**za.” E ti ho detto: “Guarda, ho capito”. Per venirti incontro ti ho detto: “Anche io ho una situazione…”. Ma non ti ho detto che doveva venire fuori figo o brutto, non me ne frega un ca**o!”.

Ecco che la conversazione viene subito interrotta da un’autrice del programma, insospettita dai loro discorsi: “Ragazzi, che stavate bisbigliando? Sappiate che questo inevitabilmente cambierà il vostro percorso”. Lui di Castiglione Delle Stiviere, lei di Verona. Il pubblico da casa aveva già fatto loro l’identikit notando come Carolina fosse fredda e distaccata nei discorsi fatti e nella relazione. Al contrario, Paolo Lucas, si era mostrato sempre volenteroso di risolvere la situazione e cercare un punto d’incontro. Ora tutto è chiaro, no? A questo punto della vicenda è subito “No, non lo voglio”. The end.