Carmen Di Pietro comica d’eccellenza. La showgirl, in vacanza a Matera con i figli, ha dato vita a un simpatico siparietto. In versione guida turistica ha ripercorso, attraverso alcune Instagram stories, la storia e la cultura della città dei sassi. La sua spiegazione è stata interrotta, però, dalla pioggia. L’ex modella ha subito cercato riparo sotto gli ombrelli dei passanti, ma è stato tutto inutile: fradicia, ha così cominciato a domandarsi se esistessero ancora gli ‘ombrellai’. Dopo una lunga ricerca, si è imbattuta in un venditore di ombrelli, senza però acquistarne alcuno. Il motivo? Il prezzo elevato: 10 euro per il parapioggia grande e 5 per quello più piccolo. “A Roma lo pago 3 euro”, ha sbottato Di Pietro, che è andata via senza proteggersi dall’acquazzone.

