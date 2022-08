A circa cinque mesi dallo schiaffo a Chris Rock durante la notte degli Oscar 2022, Will Smith è apparso in pubblico insieme alla moglie Jada Pinkett. La coppia, immortalata mentre usciva da un ristorante di Malibù, in California, si è mostrata serena. L’attore ha rivolto un pollice alzato ai fotografi; lei, invece, si è mostrata meno aperta. Smith indossava una polo blu, un paio di pantaloni eleganti abbinati e, in testa, un berretto dai toni scuri per ripararsi dal sole. Pinkett, invece, ha scelto camicia, pantaloni e un’altra camicia larga, a quadri, intorno alla vita.

Poco tempo fa, Chris Rock aveva ironizzato sulla fatidica notte: “Chiunque abbia detto che le parole feriscono, non ha mai preso un pugno in faccia”. All’udire queste dichiarazioni, Smith si era nuovamente detto “profondamente pentito”, definendo “inaccettabile” il suo passato comportamento. Con un video pubblicato sui social, inoltre, l’attore si era scusato con la famiglia di Rock e con tutti coloro che aveva ferito con il suo gesto.