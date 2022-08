Vito Guerra, artista di strada noto come Piripicchio, è morto all’età di 78 anni a causa di una malattia. Originario di Carbonara, aveva raccolto l’eredità del personaggio creato nel Secondo Dopoguerra dal barlettano Michele Genovese. Con la sua orchestra, ‘U Sciaraball’, Vitino, come in tanti lo conoscevano, allietava le sagre e le feste di paese.

“Con Vitino va via un pezzo di storia Carbonarese legata alle tradizioni, alle feste patronali, alle migliaia di serenate per gli sposi, alle sagre e tutte quelle occasioni dove Vitino, nella sua grande umiltà, ha portato gioia a tutti soprattutto agli anziani che tanto amava – fa sapere la pagina ‘Tradizionalmente Carbonara di Bari – Caro Vitino, da oggi ti aspettano nella più grande piazza di tutti i tempi, quella del cielo, dove tutti i Santi Patroni che hai onorato in terra ti spalancano le porte per portare gioia tra gli angeli. Carbonara e il mondo delle feste non ti dimenticherà mai. Buon viaggio Vitino e questa volta “una botta a te!”.

Vito Guerra era nato a Carbonara e viveva a Ceglie del Campo. Prima della pensione lavorava nel campo dell’edilizia come imbianchino, e allo stesso tempo aveva raccolto l’eredità di Michele Genovese, artista di strada che ideò la maschera novecentesca di Piripicchio, una sorta di Charlie Chaplin con frac, bombetta, baffetti, garofano rosso all’occhiello e bastone di bambù. La presidente del Municipio 4, Grazia Albergo, ricorda: “Si è esibito anche per Madonna a Borgo Egnazia, assieme ai Terraross”, come riporta Repubblica. I funerali si terranno il 18 agosto nella chiesa di Santa Maria del Fonte a Carbonara, alle 16.