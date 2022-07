Chris Rock non ha dimenticato ma vuole archiviare la questione. A quattro mesi dalla notte degli Oscar e dal famigerato schiaffo di Will Smith, il comico ha rotto il silenzio, tornando a parlare dell’episodio accaduto al Dolby Theatre. “Non sono una vittima. Chiunque dica che le parole fanno male non è mai stato preso a pugni in faccia”, ha dichiarato scherzando durante il suo spettacolo di New York, al Madison Square Garden. Poi ha continuato: “Ma mi sono scrollato di dosso quella mer*a e sono andato a lavorare il giorno dopo… Non vado in ospedale per un taglietto”.

Kevin Hart, sul palco insieme a lui, ha preso in giro il collega regalandogli una capra: “Si chiama Will”, ha affermato divertito. Intervistato da Jimmy Fallon, Hart ha rivelato la simpatica discussione avuta con Dave Chapelle, a cui aveva anticipato di voler regalare una capra a Chris Rock. “L’ho detto a Dave, ho detto: ‘Ehi amico, regalerò a Chris una capra alla fine dello spettacolo’. Mi ha risposto: ‘Cosa vuoi dire?’. E io: ‘Cosa intendo? Vado a preparare una capra’”.