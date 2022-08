“Ha attaccato l’Islam, non è una brava persona“. A parlare è l’aggressore di Salman Rushdie in un’intervista esclusiva del New York Post dal carcere. Hadi Matar ha aggiunto: “Non mi piace quell’uomo, ha attaccato le credenze degli islamici, il loro sistema di valori”, spiegando di “rispettare l’ayatollah, credo sia una grande persona”. L’aggressore di Rushdie – le cui condizioni sono in miglioramento – ha affermato di essere rimasto sorpreso dal fatto che sia sopravvissuto all’attentato. L’uomo ha poi negato di essere mai stato in contatto con i pasdaran iraniani, anche se ha ammesso di essersi “preparato” per l’attacco guardando video dello scrittore su YouTube.