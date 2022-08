Dopo otto anni di matrimonio, Alexis Bledel e Vincent Kartheiser si separano. Secondo quanto riportato dai media statunitensi, sarebbe stato lui a chiedere il divorzio dall’attrice di Una mamma per amica. I portavoce dell’attore 43enne hanno confermato la notizia a The Hollywood Reporter, mentre l’ufficio stampa di Bledel ha preferito il silenzio. I due si sono conosciuti nel 2012 sul set di Mad Men, la serie AMC, vincitrice di un Emmy, in cui Kartheiser interpretava Pete Campbell e Bledel era apparsa nel ruolo di Beth Dawes in tre episodi della quinta stagione. Sposatisi due anni più tardi, nell’autunno del 2015 hanno avuto un figlio (oggi di 6 anni), di cui non hanno mai voluto rivelare il nome. Nel 2014, l’attore aveva spiegato quanto fosse importante, per lui, tenere i particolari della loro storia d’amore lontano dai riflettori. “È qualcosa che ho capito sulle cose più importanti della mia vita – aveva raccontato a Vulture –. Se li condivido con il mondo apro quella porta alla loro rabbia fumante di cui hanno bisogno per uscire o alla loro adorazione che vogliono ostentare. Finirebbe per sminuire il mio privato. E invece è magico, è amore, e tutto ciò è… profondamente spirituale, e semplicemente non mi sembra giusto”.

Bledel ha raggiunto la fama grazie al ruolo di Rory Gilmore in Una mamma per amica, che ha interpretato a partire dal 2000. Nel 2002 è stata votata, su Teen People, come una delle celebrità più affascinanti sotto i 25 anni. Durante la sua carriera, ha recitato in diversi film come Quattro amiche e un paio di jeans; Laureata… e adesso?; Botte di fortuna e The Letters. Nel 2016 è tornata sul piccolo schermo per Una mamma per amica – Di nuovo insieme e, nel 2017, ha vinto un Emmy Award per il ruolo di Emily in The Handmaid’s Tale. Dal 2002 al 2006, inoltre, ha avuto una relazione con Milo Ventimiglia, conosciuto sul set della serie che le ha regalato la fama.