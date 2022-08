Completamente bianco, cieco da un occhio e con un passato di maltrattamenti. Un piccolo micio dell’Oasi felina di Pianoro (BO) è stato adottato. I padroni? Damiano David, frontman dei Maneskin, e la sua fidanzata Giorgia Soleri, influencer e attivista. ‘Ziggy Stardust’ il nome scelto per il gatto a causa del colore diverso degli occhi, come il personaggio di David Bowie, avrà una casa e non sarà solo. La coppia, infatti, vive già con altri due mici, e sta documentando sui social i primi giorni di convivenza dei felini. I due si erano avvicinati all’Oasi felina a seguito di un incendio scoppiato nella struttura, causa della morte di otto gatti, a ottobre 2021. Da allora, una prima donazione, poi la promessa di visitare il luogo, di cui hanno continuato a seguire i lavori nei mesi successivi. Oggi, il cantante e l’infleuncer hanno tenuto fede alla parola data, adottando un gatto e lasciando un messaggio ai volontari della struttura: “Grazie per quello che fate”.

Nelle scorse ore, inoltre, Giorgia Soleri ha presentato il nuovo micio di casa ai propri followers, in un post dedicato: “Ciao, mi chiamo Ziggy Stardust, vengo dall’Oasi felina di Pianoro, dove sono stato salvato dopo atroci sofferenze. Ho 6 anni (…), il mio occhietto azzurro è cieco, ho l’eterocromia e l’anisocoria (…). Ci vedremo spesso su questi schermi…”.