Salgono a decine gli stabilimenti balneari danneggiati dal nubifragio stamani in Versilia, in tutto il litorale battuto da pioggia e da forti raffiche di vento che hanno fatto volare via le attrezzature, sedie, sdraio e ombrelloni. I gestori stanno facendo il bilancio dei danni e provvedendo a riparare. Danni anche alle strutture e anche ai tetti e alle coperture, come a uno stabile in viale Italia ai Pietrasanta e a un ristorante di un bagno della passeggiata di Viareggio dove risultano danneggiati gli stand del mercato e ci sono strade allagate. I vigili del fuoco e il personale delle varie protezioni civili comunali sono in azione per cercare di ripristinare situazioni critiche.