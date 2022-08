In genere la luna di miele è uno dei ricordi più belli che due sposi si portano dietro dopo essersi sposati. Chissà se anche per Ben Affleck sarà così. A quanto pare infatti l’attore, che recentemente ha sposato Jennifer Lopez, ha dovuto fare i conti con la presenza a dir poco invadente dei paparazzi, che hanno letteralmente assediato la coppia in cerca di scatti golosi. Una fonte ha riferito a Page Six: “È abituato ai riflettori, ma la luna di miele con Jen è stata uno tsunami. Era fuori di testa a Parigi, ad un livello stile Principessa Diana“. Vanno decisamente meglio le cose negli Stati Uniti. Ben Affleck ha messo in vendita la sua villa da 30 milioni ed è ormai pronto a trasferirsi con la cantante in una reggia da 60 milioni a Beverly Hills. Un’umile dimora insomma.