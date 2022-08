Un uomo armato di coltello è stato ucciso dalla polizia. È successo all’aeroporto Charles de Gaulle di Roissy, vicino a Parigi, nella mattinata di mercoledì 10 agosto. Si tratta di una persona senza fissa dimora, che aveva manifestato un “atteggiamento aggressivo” nei confronti degli agenti.

Secondo quanto è stato riportato dall’agenzia francese Afp, l’episodio si è consumato al terminal 2F. L’uomo “disturbava gli agenti di sicurezza e la polizia di frontiera” intorno alle 8.20 di mattina, quando la polizia è stata allertata per intervenire e per farlo allontanare. Inizialmente il senzatetto si è allontanato, continuando a rivolgere insulti agli agenti, poi è tornato verso di loro e ha estratto un coltello. A quel punto le forze dell’ordine hanno intimato più volte all’uomo di mettere l’arma a terra, ma senza ottenere alcun risultato. Per questo hanno aperto il fuoco e lo hanno ucciso con un solo colpo all’addome. Un fotografo dell’Afp ha assistito alla scena e ha spiegato che “un uomo ha brandito un oggetto che sembrava un coltello verso la polizia. È stato dato un avvertimento ma si è fatto avanti e un poliziotto ha sparato. È stato sparato un solo colpo”. A quel punto la vittima è stata messa su una barella ed evacuata in un’area non accessibile ai passeggeri. La conferma è arrivata anche su Twitter, dall’account della questura di Parigi: “La polizia ha neutralizzato questa mattina un minaccioso individuo in possesso di un coltello all’aeroporto Charles de Gaulle”.

(Articolo in aggiornamento)