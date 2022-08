Non solo i grandi amori, ma anche le amicizie possono finire. Lo sanno bene Paolo Bonolis ed Enrico Brignano, che stando a quanto riportato da una fonte anonima al settimanale DiPiù Tv avrebbero messo la parola fine al loro rapporto. Stando a voci di corridoio i due non avrebbero già da un po’ alcun tipo di rapporto. A dimostrazione di ciò, il fatto che il conduttore non è stato invitato al matrimonio del collega con Flora Canto.

“Al matrimonio si è parlato molto dell’assenza di Bonolis – si legge su DiPiù Tv – Sonia e Flora un tempo erano molto amiche, anche per via del rapporto dei loro compagni: poi è successo qualcosa. Non è molto chiaro il motivo del disaccordo. Fatto sta che ora non si rivolgono più la parola e non si parlano neppure Enrico e Paolo”. A confermare qualcosa di questa storia era stata la Bruganelli, che sui social aveva confermato di non sentire né la Canto né Brignano.

I ben informati dicono che tutto ha avuto inizio due anni fa ai funerali di Gigi Proietti. Si mormora che in quell’occasione Paolo Bonolis abbia fatto una battuta infelice nei confronti di Brignano, che l’avrebbe presa decisamente male. Da quel momento le due coppie non avrebbero avuto più alcun rapporto.