In un’estate fatta di coppie che si separano, nel mondo dello spettacolo ce n’è una che dura da 26 anni: è quella formata da Fiorello e dalla moglie Susanna Biondo. Innamorati e felici, la loro storia procede spedita e li vede sempre mano nella mano. “Puoi anche dire che in un periodo di gente che si separa, in cui sembra che la gente non riesca più a stare insieme, se io e Susanna possiamo essere d’esempio siamo contenti” dichiara lo showman, pronto a tornare su Rai 1, al settimanale Chi. Susanna è per Fiorello anche un sostegno e una buona consigliera sul piano professionale: “Lo dico sempre è Susanna che mi sprona perché io sono pigro, vorrei stare sul divano e non fare niente e invece faccio il tour, vado a Sanremo, sempre spinto da lei“.