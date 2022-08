La ex moglie di Vladimir Putin, Lyudmila, e suo marito Artur Otscheretny, di 20 anni più giovane, viaggerebbero nel lusso in tutta Europa evitando qualsiasi sanzione. Lo scrive il tabloid tedesco Bild, citando le ricerche dell’attivista Maria Pevchikh, collaboratrice del dissidente russo Alex Navalny. Il giornale presenta un elenco delle proprietà di lusso della coppia: appartamenti e ville milionarie a Biarritz, Davos e Marbella. Tutti i possedimenti sarebbero a nome di Otscheretny e il sospetto è che possa averli ricevuti dall’ex moglie di Putin per evitare di incorrere in potenziali sanzioni. Al momento la donna è solo sulla lista delle sanzioni nel Regno Unito. Bild cita quindi l’appello di Pevchikh: “congelate immediatamente le proprietà della famiglia Otscheretny e indagate sull’origine del denaro!”

Villas and flats in France,Switzerland &Spain. What a beautiful portfolio for someone who isn’t a businessman,or a son of an oligarch,who doesn’t even have a real job. So what’s the secret of his success? Simple:he married Putin’s ex-wife,20 years his senior. Meet Artur Ocheretny pic.twitter.com/jTrpen19e5

— Maria Pevchikh (@pevchikh) August 8, 2022