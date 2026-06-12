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Un ragazzo di 18 anni, Eros Gagliardi, che viaggiava come “passeggero” su un monopattino elettrico guidato da un amico, è morto all’ospedale Niguarda di Milano a causa delle ferite riportate nello scontro con un’automobile, avvenuto poco dopo la mezzanotte di venerdì in via dell’Innovazione, alla periferia del capoluogo lombardo, vicino all’Università Bicocca. Ferite lievi per il conducente del monopattino, ventenne, e per la giovane donna di 21 anni alla guida dell’auto, una Kia Picanto. Entrambi sono stati portati in ospedale (al Niguarda e al San Gerardo di Monza) ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

La dinamica dell’incidente è in via di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia locale: si ipotizza che il mezzo elettrico non abbia rispettato la segnaletica che indicava di dare la precedenza. La conducente dell’auto risulta negativa ai test sull’assunzione di alcol e stupefacenti. Sul posto, al momento dell’intervento delle forze dell’ordine, non sono stati trovati caschi eventualmente indossati dai giovani a bordo del monopattino (l’uso del casco è obbligatorio sulla carta dal 2024). Il pm ha disposto l’autopsia sul cadavere della vittima e il sequestro di entrambi i veicoli.

Secondo i dati forniti dall’osservatorio Asaps (Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale) il 18enne è la sesta vittima nel 2026 in Italia in un incidente in cui è coinvolto un monopattino: i decessi dal 2020 sono stati 97, di cui uno nel 2020, nove nel 2021, 16 nel 2022, 21 nel 2023, 23 nel 2024 e 21 nel 2025. “Da padre, prima ancora che da rappresentante delle istituzioni, desidero innanzitutto rivolgere le più sentite condoglianze ai familiari del giovane che ha perso la vita nell’incidente. Poi, per l’ennesima volta, l’appello a rispettare le regole. Sempre, ma soprattutto quando si è alla guida di qualsiasi mezzo di trasporto”, dichiara in una nota il presidente Aci Geronimo La Russa.