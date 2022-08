Bruno Arena dei Fichi D’India torna a farsi sentire sui social. Insieme a lui il collega e amico di vecchia data Max Cavallari, con il quale si concede un giretto all’aperto, forse in cerca di un po’ di fresco viste le temperature torride delle ultime settimane. Arena nel 2013 è stato colpito da un aneurisma cerebrale mentre registrava una puntata di Zelig. Dopo lunghi mesi di ricovero in ospedale è stato trasferito in una clinica per la riabilitazione. L’ictus lo ha lasciato in sedia a rotelle, ma col tempo è riuscito a recuperare alcune funzionalità. Accanto a lui c’è sempre stato Max Cavallari, e la nuova foto sui social ne è l’ennesima dimostrazione. “Buona sera a tutti! Buon sabato sera! Un abbraccio fico a tutti! Bruno e Max” si legge a corredo dello scatto, e i fan non rimangono in silenzio, anzi mostrano tutta la loro commozione nel vedere questi due amici sempre insieme, anche nei momenti più difficili: “È bellissimo vedere come gli sei vicino.. vorrei avere un amico come te… bravo!!” è il messaggio di un utente, che riassume quelli di molti altri fan del duo.