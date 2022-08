Roger E. Mosley, noto per aver interpretato il personaggio di Theodore ‘TC’ Calvin in Magnum P.I., è morto all’età di 83 anni. L’attore, riporta Tmz, si è spento domenica 7 agosto nella sua casa circondato dalla famiglia e dai propri cari, come ha fatto sapere la figlia Ch-a, che sui social lo ha ricordato con queste parole: “Non potremmo mai piangere un uomo così straordinario. Odierebbe qualsiasi pianto fatto in suo nome. È tempo di celebrare l’eredità che ha lasciato per tutti noi. Ti amo papà. Anche tu mi hai amato. Il mio cuore è pesante ma io sono forte. Mi prenderò cura della mamma, il tuo amore da quasi 60 anni. Mi hai cresciuto bene e lei è in buone mani. Stai tranquillo”.

Come detto Mosley è noto soprattutto per aver recitato nella serie degli anni ’80 Magnum P.I. al fianco di Tom Selleck. Ha recitato nella serie per un totale di 8 anni, con 158 episodi al suo attivo. Naturalmente ha preso parte anche ad altri show nel corso degli anni, come Love Boat, Night Gallery, Sanford and Son, Starsky and Hutch, Walker, Texas Ranger solo per citarne alcuni.