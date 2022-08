Fiori d’arancio per Antonella Clerici? Il grande momento sarebbe arrivato. Il compagno Vittorio Garrone dopo cinque anni di fidanzamento avrebbe fatto la proposta di matrimonio alla conduttrice tv. Questo è quel che hanno rivelato alcuni amici della coppia al settimanale DiPiù: “Da uomo d’altri tempi, Garrone le ha fatto la proposta di nozze. Lui è innamoratissimo di Antonella ed è legatissimo alla figlia di lei, Maelle. Nei loro cinque anni d’amore hanno capito sempre di più di essere fatti l’uno per l’altra”, riporta la rivista. Ma quando la Clerici e Garrone si scambieranno il “sì” per la vita? Probabilmente nel 2023, tra la primavera e l’inizio della prossima estate, sempre secondo le fonti citate da DiPiù. Pare che la festa sarà molto intima, per pochi invitati.

Quello con Garrone sarebbe per Antonella il terzo matrimonio. In passato il volto tv si era sposata con il cestista Pino Motta e con il produttore discografico Sergio Cossa. Ma prima di Garrone c’è stata un’altra grande storia d’amore per la Clerici. Si tratta di Eddy Mertens: dal loro amore è nata Maelle, che oggi ha 13 anni.