Non si fermano i pettegolezzi sullo scoop dell’estate: la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi e, di conseguenza, la relazione tra l’ex ‘Capitano’ e la sua presunta nuova fiamma, Noemi Bocchi. I due, stando a quel che riporta Il messaggero, avrebbero addirittura un accordo. Secondo questo patto, Francesco e Noemi usciranno allo scoperto solo quando le pratiche di separazione con Ilary saranno concluse.

Intanto Totti e la Bocchi avrebbero comunque trovato il modo per stare insieme almeno qualche giorno. Entrambi si trovano sul litorale romano: lui a Sabaudia ,dove ha dato il cambio alla Blasi, lei avrebbe rinunciato alle solite vacanze in Sardegna per stare più vicina a Francesco, prendendo in affitto un appartamento in residence nelle vicinanze della località balneare. In attesa di poter uscire insieme allo scoperto, ci pensano le riviste scandalistiche a fornire al pubblico alcuni scatti rubati, come le recenti foto di Chi, che aveva pizzicato Totti all’uscita della casa di Noemi.