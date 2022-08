“Sono uomo, sono donna, sono lesbo e sono gay“. Queste le parole scritte su una t-shirt indossata da Piero Pelù e finita al centro di una polemica. Il rocker, lo scorso 30 giugno, si era fotografato con una maglietta che, come evidente, sostiene la libertà dell’identità di genere, il diritto di essere chi si vuole. L’occasione era il Pride, che proprio tra giugno e luglio è stato festeggiato in molte città italiane. Diversa invece l’interpretazione di Liberoquotidiano.it, che vede nella t-shirt del cantante dei Litfiba un riferimento nemmeno troppo velato all’ormai celebre discorso di Giorgia Meloni. Ora quella foto è tornata in auge poiché condivisa in un tweet da Max Del Papa, che ha commentato: “Un uomo?”. A partecipare alla conversazione è stata anche Maria Giovanna Maglie, che senza troppi giri di parole ha cinguettato: “Sono un gran cogl***e”.

Sono un gran coglione — Mariagiovanna Maglie (@mgmaglie) August 6, 2022