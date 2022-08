Maternità surrogata per Khloé Kardashian, americana di Los Angeles e regina dei reality, che dà il benvenuto al secondo figlio. È un fiocco azzurro, un maschietto di cui non si conosce ancora il nome, concepito con il suo ex, il campione di basket Tristan Thompson. Il nuovo arrivato, che è stato accolto da entrambi con gioia nonostante la recente separazione, andrà a far compagnia alla prima figlia, True, che ha compiuto quattro anni. Una notizia a sorpresa dopo che la star dei reality, sorella di Kim, aveva definitivamente archiviato la storia con il celebre cestista di origine canadese che gioca nella Nba americana con i Chigago Bulls.

Una coppia scoppiata? Non proprio. Almeno dal punto di vista genitoriale. La decisione di avere un secondo figlio e di farlo nascere con la tecnica della gestazione per altri l’avevano presa insieme. E sempre insieme, hanno già fatto trapelare, lo faranno crescere.

Una scelta, quella della madre surrogata, presa da Khloé per ragioni di salute. Già la sua prima gravidanza era stata a rischio. Lo aveva confessato lei stessa, durante una puntata dell’ultima stagione del reality Keeping Up with the Kardashians. Le sue parole: “Mi hanno detto che c’è una possibilità intorno all’80 per cento di avere un aborto spontaneo. Ho quasi perso True all’inizio della gravidanza. Non sapevo che fosse un rischio anche per le successive”. Aveva confessato di adorare i bambini e di voler provare ancora: “Sto cercando di portare più amore nella mia vita e nella mia famiglia, ma sembra che mi scontri sempre con più ostacoli. È molto dura per me da mandar giù”.

Oggi Khloé è una neo-mamma raggiante. E chi le è vicina racconta: “È incredibilmente grata alla straordinaria madre surrogata per una benedizione così grande”. Nel mondo delle celebrità non è una scelta inconsueta: hanno fatto ricorso alla gestazione per altri anche Sarah Jessica Parker e Matthew Broderick e pure la sorella Kim. Con l’ex compagno Kanye West ha avuto il terzo e il quarto figlio in questo modo.

L’arrivo dei bebè ha illuminato l’esistenza di queste sorelle star che però non sono state altrettanto fortunate in amore. Proprio Kim fa i conti con la fine della sua ultima relazione con Pete Davidson, attore comico, dopo soltanto nove mesi e dopo il divorzio dal rapper Kanye West. Khloé invece si è lasciata con Tristan. Ora si tengono compagnia l’un l’altra in una vacanza nei Caraibi a bordo di uno yacht.

Ma quali sono le ragioni di quest’ultima separazione? Il rapporto tra Khloé e Tristan è stato controverso e turbolento. Contrassegnato da una serie di crisi risolte ma evidentemente solo in maniera superficiale, visto che poi la situazione è precipitata. Lui ha dovuto ammettere le sue infedeltà. Prima lo scandalo del 2019: i baci con Jordyn Woods che lei, dopo tanti tentennamenti, gli aveva perdonato. Poi un altro scandalo. Che lei non è stata disposta a perdonare.

Proprio nel periodo della riconciliazione arriva infatti la scoperta di un altro figlio di Tristan: Angelou Kash, avuto con l’istruttrice di fitness Maralee Nichols. La paternità è stata confermata dal test del Dna. Il cestista fa pubblica ammenda sui social: “Mi assumo la piena responsabilità delle mie azioni. Ora che la paternità è stata stabilita, non vedo l’ora di crescere amichevolmente nostro figlio. Mi scuso sinceramente con tutti quelli che ho ferito o deluso durante questo calvario pubblicamente e privatamente”. Messaggio rivolto soprattutto a Khloé, che però ha tranciato la relazione. Ritenendo che la sua generosità nel perdonare la prima infedeltà fosse stata mal riposta.

E ora tutto torna a posto. Il campione, che oltre alla bimba già avuta con Khloé, True, e al precedente figlio, aveva già avuto un maschio, Prince Oliver Thompson, dall’ex fidanzata Jordan Craig, come padre può ritenersi soddisfatto. Un po’ meno dal punto di vista della fedeltà.