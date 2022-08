Johnny Deep torna protagonista del ciclone mediatico che lo vede coinvolto. Nonostante il processo contro l’ex moglie Amber Heard si sia chiuso da alcune settimane, in queste ore sono emersi nuovi dettagli che riguardano il passato dell’attore. È stato reso disponibile infatti il contenuto della deposizione rilasciata dalla ex fidanzata Ellen Barkin in merito alla relazione con Deep avuta negli anni ‘90 (i due si erano conosciuti sul set del film Fear and Loathing in Las Vegas).

Come riportato dal DailyMail, secondo quanto indicato dai procedimenti processuali, sembra proprio che la versione della donna sia la stessa relativa alle accuse della Heard. Nonostante Ellen sia comparsa in tribunale a Fairfax nel corso del processo che ha condannato Amber Heard per diffamazione, la sua deposizione è stata resa disponibile solamente nei giorni scorsi. Se inizialmente il rapporto tra i due viene definito dalla Barkin “romantico e sensuale” non si può dire lo stesso per i mesi a seguire. Durante un pernottamento in hotel a Sin City, il protagonista di Pirati dei Caraibi (stando a quanto dichiarato da Ellen), le avrebbe lanciato una bottiglia di vino addosso. E non è tutto. Durante l’interrogatorio gli avvocati in aula hanno deciso di fare una domanda precisa alla ex fidanzata: “Trovava affascinante Johnny Deep?”. La risposta choc non tarda ad arrivare: “La maggior parte degli abusatori lo è, no? C’era sempre un’aria di violenza intorno a lui. Del resto è un urlatore, verbalmente offensivo. Pensate che chiamava il suo assistente ‘maiale’. Era offensivo nei confronti di quelle persone che considerava professionalmente inferiori“. Ora però arriva il punto cruciale su cui fa perno la ex Barkin: “Mi diede un Qualuude (un farmaco con azione sedativa-ipnotica) per poi chiedermi se volessi scop*re“.

E ancora: “Beveva tutto il tempo ed era quasi sempre ubriaco. Non solo: utilizzava marijuana, cocaina e droghe allucinogene. Non so contare quante volte bevesse al giorno, del resto aveva sempre in mano un bicchiere o una canna”. La gelosia, a detta della donna, era un suo tratto distintivo: “Controllava dove stessi andando e con chi, cosa avessi fatto la notte precedente. Una volta avevo un graffio sulla schiena e lui si arrabbiò molto, mi accusò di avere fatto sesso con un altro”.