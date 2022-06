“Non importa cosa la gente pensa di me o quali giudizi dà su ciò che è successo nell’intimità della mia stessa casa, nel mio matrimonio, a porte chiuse. Non presumo che il pubblico medio sappia queste cose e quindi non la prendo sul personale. Ma anche chi è sicuro che mi meriti tutto questo odio al vetriolo, anche se pensa che stia mentendo, non potrebbe comunque guardarmi negli occhi e dirmi che sui social media ci sia stata una giusta rappresentazione. Non può dirmi che pensi che sia stato giusto”. A dirlo è Amber Heard nella sua prima intervista esclusiva dopo la sentenza che l’ha vista perdere la causa di diffamazione intentata dall’ex marito Johnny Depp.

L’attrice ha deciso di rompere il silenzio e ha parlato a cuore aperto con la giornalista americana Savannah Guthrie nel corso della puntata della trasmissione Today che andrà in onda martedì 14 giugno sulla Nbc. Heard ha ribadito che è determinata a fare ricorso in appello e dice di comprendere il grande sostegno del pubblico incassato dall’ex marito, sottolineando però come – a suo dire – sia stato proprio il pubblico ad influenzare il verdetto. “In realtà capisco. È un personaggio amato e le persone sentono di conoscerlo. È un attore fantastico“, la si sente dire ancora nell’anticipazione diffusa dall’Nbc. Non resta che attendere la messa in onda per nuovi succulenti dettagli.