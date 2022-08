Viaggiare, si sa, è sempre un terno al lotto. Soprattutto d’estate prendere un aereo o un treno può comportare qualche disagio, tra scioperi e ritardi di varia natura. A subire questi imprevisti sono anche i vip, come dimostra quanto accaduto di recente ad Aurora Ramazzotti. L’influencer ha perso la pazienza dopo che il treno su cui doveva viaggiare ha fatto registrare un non meglio precisato ritardo. Condividendo nelle stories la foto del benvenuti a bordo, la figlia di Eros e Michelle ha scritto: “Bienvenue à bord un cazz. Li morté votre. Che poi se non bastasse che è sempre in ritardo, manco ti dicono perché/come e quanto tempo devi aspettare prima di scoprire che ne sarà di te, se dovrai morire sulla carrozza due. Niente sei in balia dell’attesa in cui l’unica cosa che puoi fare è bestemmiare forte forte e invocare le peggio piaghe a Trenitalia“. Ed ecco che, ironicamente, Aurora fa proprio questo nella story successiva, ovvero cercare “piaghe d’Egitto” su Google. Successivamente, per cercare di placare il nervosismo, la Ramazzotti si è data alle parole crociate: “Mi sto trasformando in una parola crociata – ha detto ai follower – ne ho fatte dieci”.