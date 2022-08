La rottura Totti-Blasi corre parallela alla rovente estate italiana. Nella morsa dei paparazzi, questa volta è finita la storia d’amore tra il Capitano e Noemi Bocchi. Nel numero in uscita oggi, 3 agosto, il settimanale Chi ha pubblicato nuove foto della coppia. Le immagini ritraggono il Pupone uscire dall’abitazione della 34enne, divorziata e madre di due figli. La frequentazione tra i due, dunque, sarebbe continuata fino all’arrivo di Totti a Sabaudia, dove si è recato per trascorrere alcuni giorni in compagnia dei figli. Un cambio di guardia con Ilary (che sarebbe, invece, tornata a Roma) dopo un saluto veloce, prima di prendere strade differenti.

Stando al gossip riferito dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, pochi giorni fa il Capitano sarebbe entrato, verso le 21.30, nella dimora della Bocchi. E all’indomani, quest’ultima avrebbe lasciato l’abitazione, mano nella mano, con la figlia di 10 anni, concepita con l’ex marito Mario Caucci. Pura strategia: la flower designer, consapevole di essere seguita dai fotografi, avrebbe lasciato libera, così, l’uscita di casa. Poco dopo, infatti, ecco Totti sfrecciare lontano a bordo di una moto. Dopo lo scoop che aveva rivelato il coinvolgimento della figlia Isabel nella separazione Totti-Blasi, è il secondo servizio della rivista che Signorini riserva al Pupone e Noemi Bocchi.