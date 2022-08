Stavano facendo una tranquilla escursione quando all’improvviso sono stati travolti da Tom Cruise che è planato non proprio dolcemente su di loro con il suo parapendio. È quanto successo a una coppia sul Lake District, nel nord-ovest dell’Inghilterra: l’attore si stava esercitando in vista delle riprese dei nuovi capitoli di Mission Impossibile quando ha perso il controllo del parapendio finendo su Sarah e Jason Haygarth, due giovani ragazzi inglesi che stavano facendo una gita lungo le ripide scogliere della zona. Il divo di Hollywood si è scusato con loro e si è intrattenuto a conversare per qualche minuto, quindi ha rispiccato il volo lanciandosi da un ripido pendio. D’altra parte, Tom Cruise ha sempre rifiutato le controfigure anche per le scene più pericolose e nemmeno ora, a 60 anni, è disposto a farsi sostituire. Anzi, si allena senza sosta per arrivare al meglio sul set.