Mentre la tv è chiusa per ferie, sottotraccia proseguono le grandi e piccole manovre per la prossima stagione. I giochi sono tutt’altro che chiusi, ci sono parecchie pedine da piazzare (e in Rai altre verranno inevitabilmente fatte saltare o saranno risistemate dopo le elezioni politiche del 25 settembre) e dunque non stupisce che a pochi giorni da Ferragosto il blog di Davide Maggio spari una notizia inattesa: il ritorno alla conduzione di Alba Parietti, pronta ad approdare su Rai2 in prima serata da novembre.

ALBA PARIETTI TORNA IN TV CON UNA GARA TRA DRAG QUEEN – Dopo aver macinato migliaia di ore in veste di ospite, opinionista fissa e intervistata, Alba Parietti torna in tv con un ruolo da protagonista e non da gregaria: sarà infatti la conduttrice di Non sono una signora, il nuovo programma di Rai2 in onda dal 7 novembre al 5 dicembre prossimo. “Torna così alla bramata conduzione di uno show tutto suo e, se Dio vorrà, non assisteremo più a lagno di vario tipo sul mancato ritorno di Grimilde, ultimo impegno televisivo di rilievo dell’opinionista torinese”, graffia Davide Maggio anticipando la notizia. Il format, una sorta di RuPaul’s Secret Celebrity Drag Race mixato con Il cantante mascherato, prevede una gara tra vip che si caleranno per una sera nei panni di drag queen. E fa sorridere ripensare al piccolo “incidente di percorso” che ha avuto come protagonista proprio la Parietti: durante una puntata di Canzone segreta, Marcella Bella (protagonista di una sorpresa) non ha riconosciuto la sua amica Alba che salì sul palco travestita da drag queen con le Karma B. “Chi è questa bella signora?”, chiese dopo essersi avvicinata. “Sono Alba Parietti”, rispose lei ridendo divertita.

IL MECCANISMO DI NON SONO UNA SIGNORA – Anche in Rai si alza dunque il sipario sull’arte performativa delle drag queen, tra grande spettacolo e inclusività, sdoganata dal successo mondiale dell’iconico RuPaul’s Drag Race. Ma qual è il meccanismo di Non sono una signora? Aiutati da una squadra di esperti del make up e dello styling, un gruppo di personaggi famosi si metteranno in gioco calandosi nei panni di splendide drag e rendendosi irriconoscibili. In ogni puntata si sfideranno in spettacolari performance e mentre la giuria formata da drag professioniste decreterà il vincitore, un panel di opinionisti proverà a indovinare chi è il personaggio che si sta esibendo. La drag vincitrice di ogni puntata accederà alla finale, mentre alle altre non resterà che svelarsi e raccontare il proprio percorso di trasformazione.