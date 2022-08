I peli nel naso, da sempre nemici dell’estetica, ora sono dettagli di bellezza. Almeno in Giappone, dove è stata inventata la moda dell’extension per i peli delle narici. Il mondo del beauty in Occidente ha una vera ossessione per i peli superflui. Ciglia e sopracciglia disegnate a prova di artista, gambe e braccia lisce come seta. E le ascelle? Sono state oggetto di diverse tendenze nel corso dei decenni. Da quelle di Manuela Arcuri nel film di Carlo Verdone “Viaggi di nozze”, una depilata e l’altra con treccia, a quelle dell’influencer Giorgia Soleri, selvagge per scelta. E che dire delle sopracciglia foltissime che imperversavano negli anni ’80? Primitive. Quasi unite sulla fronte. In stile Brooke Shields in “Laguna Blu”. Pensavate di aver visto tutto sul tema del pelo e contropelo? Invece no. La nuova tendenza è l’extension dei peli del naso: ultima moda, già virale su Instragram.

A lanciarla è stata una ragazza giapponese esperta di make up. Si fa chiamare @gret_chen_chen e ha pubblicato la foto di se stessa con il naso fiorito di ciuffi neri. Ha intitolato il tutto con un semplice: “Nose hair extension, #nosehair, #lashes, #extensions, #beauty, #selfie, #eyelashextensions, #falselash”. In realtà non sembra che la ragazza acquisti molto in bellezza con quel ragno nero che le spunta dal naso, ma i gusti sono personali. A lei piace molto farsi vedere così. E non solo a lei, a giudicare da quanti hanno condiviso il post e da quanti follower hanno mostrato apprezzamento. Tecnicamente però quei peli che sbucano a fiore non sono delle vere e proprie extension: sono ciglia finte poste attorno al bordo di ciascuna narice e allargate per creare l’effetto di petali.

Qualcosa di artistico. Che non tutti i commenti colgono. Fra centinaia di punti di vista i più diffusi sono quelli di chi, perplesso, le dà della psicopatica. “Sei pazza – scrive un follower – sembri una disgustosa spiumatrice per polli”, oppure: “Il grottesco ha dei limiti, ti prego”. E ancora: “Oh mio Dio, tutti pensavamo che le sopracciglia strane fosse già abbastanza disgustose”. E c’è pure chi ironizza: “Devono proprio funzionare bene con il moccico al naso”. Ma ci sono anche seguaci della stylist. Fra loro anche una modella canadese, che riprende il look e lo adatta a suo piacimento mettendo le ciglia finte anche sul labbro inferiore. “Fantastico”, con applausi, dice qualcuno. Ma qualcun non ce la fa dal disgusto e sbotta: “Sei un idiota”.

Insomma, l’idea venuta alla ragazza nipponica molto seguita sui social con il titolo #nosehair ha iniziato a spopolare su Instagram. Nel bene e nel male. Anche solo per un selfie divertente, se non si ha il coraggio di andare in giro così. Per evitare che chi ci sta attorno si preoccupi pensando a un insetto che ci esca dal naso.