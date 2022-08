Battibecco padre-figlia in casa Sgarbi. E il motivo sarebbe il rifiuto della ragazza di partecipare al Grande Fratello Vip. A rivelare la causa dei dissidi è stato lo stesso critico d’arte in un’intervista a Novella 2000. La giovane aveva ricevuto un invito da Alfonso Signorini e la sua squadra di autori per la settima edizione del reality show, in onda da settembre. I rumors circolati fino a qualche tempo fa, dunque, erano fondati. Se non avesse declinato la richiesta, Evelina Sgarbi sarebbe stata una delle concorrenti del reality di Canale 5.

La decisione della figlia non è andata a genio a Vittorio Sgarbi, che sperava di vederla sul piccolo schermo: “Ha deciso di non presentarsi al provino contro la mia volontà. Per una ragazza della sua età declinare una simile offerta equivale a sputare sul denaro”, ha detto il critico d’arte. Rifiutare soldi facili, insomma. La 22enne, però, ha preferito stare alla larga da riflettori e pettegolezzi, la discussione con il padre si è inasprita e i due non si sono addirittura visti per qualche tempo. Adesso, pare siano sulla strada della riconciliazione. Durante l’intervista, Sgarbi ha anche spiegato le motivazioni per le quali lui non ha mai preso parte a un reality show: “Posso concedermi il lusso di dire no a format come l’Isola dei Famosi, che si aspetta di vedermi annuire dinanzi ad un cachet di 400 mila euro, anzi 800 mila….Avrei accettato solo per 2 milioni…Non intendo svendere il mio tempo…Ho impegni da sindaco, assessore e deputato…”.