“Simona Ventura? Non è stata generosissima con me, però sottoscrivo quello che ho sempre detto: era avanti, coraggiosa, moderna nel linguaggio, ha fatto scuola”. È una Victoria Cabello senza freni quella che si racconta oggi in un’intervista al Corriere della Sera, nella quale ripercorre alcuni degli episodi più divertenti della sua carriera e gli incontri con le grandi star del cinema all’epoca di Mtv e da inviata de Le Iene. Ma la conduttrice, che sta lavorando al ritorno in tv con un nuovo progetto su Sky previsto nel 2023, non risparmia anche alcune stoccate al vetriolo, come quella alla Ventura e ai compagni di giuria a X Factor (“una lotta tra ego”).

LA FRECCIATINA DI VICTORIA CABELLO CONTRO LA VENTURA – Tra le domande non poteva non essercene una sui rapporti con Simona Ventura, dalla quale ha “ereditato” prima la conduzione i Quelli che il calcio per poi prenderne il posto in giuria a X Factor. “Me lo avevano proposto anche una terza volta per Il contadino cerca moglie, ma ho detto no grazie”, rivela la Cabello, che ammette qualche frizione con la collega. “È stata una di quelle donne che ha sdoganato un certo modo di fare televisione. Il suo Sanremo era modernissimo, c’era un mondo dentro, certo non c’erano gli ospiti purtroppo… ma non per colpa sua”, spiega. Poi però rivela: “Simona non è stata generosissima con me, però pazienza, sottoscrivo quello che ho sempre detto: era avanti, coraggiosa, moderna nel linguaggio, ha fatto scuola”.

X FACTOR E LO SCONTRO TRA EGO IN GIURIA – La Cabello rievoca poi l’esperienza da giurata a X Factor, in cui non brillò particolarmente, come lei stessa ammette: “Queste esperienze ti insegnano cosa non sai fare e dove non devi andare“. Dare giudizi categorici non era il ruolo adatto a lei (“mi sentivo male a dover dare dei giudizi su ragazzini carichi di sogni”) e lo scontro con gli altri colleghi non migliorò la situazione: “È una lotta interna, c’è un ego tra i giudici che ciao. Io non sono portata per fare la televisione urlata, quello è uno show dove per farti valere devi alzare i toni: ma se lo fa un uomo è un figo, se lo fa una donna è una stronza isterica. In quel contesto mi sono proprio bloccata”. Chi aveva più ego tra Morgan, Fedez e Mika? Lei risponde diplomatica: “Benvenuti nel mio ego, scelga lei”.

LA LITE CON RUSSEL CROWE E IL MASSAGGIO AI PIEDI CON TRAVOLTA – Non manca poi una lunga carrellata di ricordi sugli incontri con le grandi star del cinema, da George Clooney, che sposò per finta al Festival di Venezia (con Pif come prete), al bacio con Orlando Bloom (“In quell’occasione un po’ di lingua l’ho messa davvero, mi sono fatta trascinare dal momento“, confessa) fino al massaggio ai piedi che si fece fare in diretta a Sanremo da John Travolta. “Faccio la pedicure per preparare la gag mi si stacca completamente l’unghia. Ottimo. Ci pensa la mia truccatrice e me la risistema con l’Attak: per tutto il tempo dell’intervista avevo il terrore che si staccasse”, rivela, tornando indietro nel tempo al Festival che condusse nel 2006 con Panariello e la Blasi. L’intervista più deludente? Quella a Russell Crowe, ai tempi di Mtv, che mandò a quel paese. “Ci ho litigato perché ha trattato malissimo la mia crew, era nervoso, è stato sgradevole, se ne è uscito con un “voi italiani siete lenti”. L’intervista era partita male, non ha preso bene una mia domanda e mi ha risposto fuck you and fuck Mtv. Io ho ricambiato…”. Incontenibile, non c’è che dire.